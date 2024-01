Na Bledu zaradi sanacije pločnika pot okoli jezera ni mogoča

Bled, 9. januarja - Občina Bled je začela graditi nov konzolni pločnik na Mlinem, ki se je v minulih letih nagnil in je bil zato delno zaprt. Med gradnjo, ki se začenja danes in bo končana predvidoma do prvomajskih praznikov, bo promet na glavni cesti mimo jezera v tem delu potekal izmenično enosmerno, pločnik pa bo zaprt, zato krožni sprehod okoli jezera ni mogoč.