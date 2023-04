V Ljubljani konec regijskih posvetov o kulturi za prihodnost

Ljubljana, 22. aprila - V Ljubljani so se v petek s posvetom v Cankarjevem domu končali regijski obiski ministrstva za kulturo s predstavitvami novega modela kulture za prihodnost. Skupno se je vseh posvetov udeležilo več kot 700 različnih predstavnikov. Podanih je bilo več kot 300 predlogov in pobud. Te je mogoče do 18. maja še prispevati preko spletnega obrazca.