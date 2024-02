Voditelji EU soglasno podprli nadaljnjo finančno pomoč za Ukrajino

piše dopisnik STA iz Bruslja Blaž Mohorčič

Bruselj, 1. februarja - Voditelji članic EU so na izrednem zasedanju v Bruslju soglasno podprli nadaljnjo makrofinančno pomoč Ukrajini v višini 50 milijard evrov v okviru evropskega proračuna. Dogovorili so se, da bodo vsako leto razpravljali o izvajanju financiranja, ne bodo pa ga potrjevali, kot je zahteval madžarski premier Viktor Orban. V Kijevu so pozdravili dogovor.