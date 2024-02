Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (6. 2.)

Ljubljana, 6. februarja - Tuje tiskovne agencije so povzele poročanje STA o tem, da je ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan premierju Robertu Golobu ponudila svoj odstop. Strinjala sta se, da bo ostala na položaju, dokler se ne razjasni afera sodna stavba. Pisale so tudi o tem, da so policisti v okviru akcije zoper trgovino z drogami aretirali učiteljico.