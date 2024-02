Delo o povezovalni moči kulture (7. 2.)

Ljubljana, 6. februarja - Andrej Predin v komentarju Preseganje politične sučnosti piše o povezovalni moči kulture. Kot vsaka prireditev bo tudi proslava ob slovenskem kulturnem prazniku ponudila dovolj prostora za pritoževanje in zgražanje. In to je združevalno čustvo, ki presega politične sučnosti in je primerljivo le še s športnimi dogodki, meni avtor.