Ukrajina podaljšala vojno stanje in mobilizacijo do sredine maja

Kijev, 6. februarja - Ukrajinski parlament je danes podaljšal vojno stanje in splošno mobilizacijo, ki ju je Kijev uvedel ob začetku ruske invazije februarja 2022 in ju odtlej neprestano podaljševal. Ukrepa bosta tako v veljavi še vsaj nadaljnjih 90 dni oziroma do sredine maja. Ukrajina medtem poroča o intenzivnem ruskem obstreljevanju mesta Avdijivka v regiji Doneck.