Inflacija januarja nazadovala na 3,3 odstotka

Ljubljana, 6. februarja - Januarja se je nadaljevalo umirjanje inflacije. Cene življenjskih potrebščin so se v medletni primerjavi zvišale za 3,3 odstotka, kar je 0,9 odstotne točke manj kot decembra lani. V mesečni primerjavi so cene tretji mesec nazadovale, tokrat predvsem zaradi razprodaj oblačil in obutve za 0,6 odstotka, je objavil statistični urad.