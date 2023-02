Letna stopnja inflacije januarja pri 10 odstotkih

Ljubljana, 6. februarja - Letna stopnja inflacije se je januarja nekoliko znižala - bila je desetodstotna, medtem ko je decembra lani znašala 10,3 odstotka. Na mesečni ravni je bila rast cen 0,2-odstotna, so izračunali na statističnem uradu. V obeh primerjavah so na inflacijo najbolj vplivale cene hrane in brezalkoholnih pijač, v letu dni so se zvišale za skoraj petino.