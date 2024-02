Damask: V napadih ZDA na cilje v Siriji ubitih več civilistov in vojakov

Damask, 3. februarja - V petkovih napadih ameriških sil na cilje na vzhodu Sirije in v bližini meje z Irakom je bil ubitih več civilistov in vojakov, je danes sporočila sirska vojska. Oblasti v Damasku so ob tem opozorile, da se ameriška okupacija sirskega ozemlja ne more nadaljevati, poročajo tuje tiskovne agencije.