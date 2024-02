Pregled - šport, 5. 2. (ponedeljek)

PLANICA - S sprintersko preizkušnjo mladincev in mladink v smučarskem teku se je danes začelo mladinsko svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju in svetovno prvenstvo do 23 let v smučarskem teku, ki bo do 11. februarja potekalo v Planici. Zmagala sta Andorka Gina Del Rio in Norvežan Lars Heggen. Od Slovencev je bila na 20. mestu najboljša Tia Janežič.

LJUBLJANA - Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je še naprej prvi na lestvici združenja poklicnih igralcev ATP. Beograjčan je še 411. teden na prvem mestu. Med deseterico ni prišlo do sprememb, tudi pri Slovencih sta Blaž Rola in Bor Artnak zadržala mesti med najboljšimi 500 igralci.

LJUBLJANA - Poljakinja Iga Swiatek vodi na svetovni lestvici teniških igralk. Začela je svoj 89. teden na prvem mestu. Med najboljšo deseterico ni sprememb, sledita ji zmagovalka odprtega prvenstva Avstralije Belorusinja Arina Sabalenka ter Američanka Cori Gauff. Slovenija je po dolgem času brez igralke v prvi stoterici; najboljša Tamara Zidanšek je 106.

BEOGRAD - V 19. krogu košarkarske lige Aba sta presenetljivo izgubili vodilni ekipi. Crvena zvezda je pokleknila na gostovanju pri Budućnosti 62:84, Partizan pa je na domačem parketu pred 7000 gledalci klonil proti Splitu 67:74.

BRESCIA - Italijanska smučarska zvezdnica Sofia Goggia je na treningu na smučišču Temu v bližini Brescie grdo padla in zaradi zloma noge končala sezono. Goggia si zlomila golenico in kost v gležnju.