Pregled - svet, 5. 2. (ponedeljek)

LONDON - Britanskemu kralju Karlu III. so diagnosticirali raka, zato bo do nadaljnjega odložil vse javne nastope in druge obveznosti, so sporočili iz Buckinghamske palače. Kralj je optimističen glede zdravljenja, še naprej pa bo opravljal svoje dolžnosti v vlogi voditelja države, vključno z zasebnimi srečanji. Diagnozo so postavili med nedavnim posegom v bolnišnici, ki ga je 75-letni britanski monarh konec januarja prestal zaradi benignega povečanja prostate.

GAZA/RAMALA - Izrael glede na poročila nadaljuje obstreljevanje Han Junisa in vzhodnega dela Rafe na jugu Gaze. V izraelskih napadih je bilo v zadnjem dnevu po podatkih zdravstvenega ministrstva v enklavi ubitih najmanj 128 ljudi. Izraelska vojska je po lastnih navedbah izvajala napade na teroristične cilje, v Han Junisu naj bi ubili več deset teroristov in našli orožje. Še 28 ljudi naj bi izraelske sile ponoči pridržale na Zahodnem bregu, med njimi več otrok.

RIJAD - Državni sekretar ZDA Antony Blinken je prispel v Savdsko Arabijo in s tem začel svojo peto turnejo po Bližnjem vzhodu od začetka vojne med Izraelom in Hamasom. Po srečanjih s savdskim kronskim princem Mohamedom bin Salmanom in princem Faisalom bin Farhanom al Saudom, ki opravlja vlogo savdskega zunanjega ministra, se bo Blinken ta teden odpravil še v Egipt, Katar, Izrael in na Zahodni breg.

JERUZALEM/GAZA - Francoski zunanji minister Stephane Sejourne, ki se mudi na obisku na Bližnjem vzhodu, je po srečanju z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem pozval h koncu nasilja izraelskih naseljencev nad Palestinci na okupiranem Zahodnem bregu. Sestal se je tudi z izraelskim kolegom Izraelom Kacem, pred tem pa se je v nedeljo mudil v Kairu in Amanu, kjer je ponovil zavezanost Pariza humanitarni prekinitvi ognja v Gazi in rešitvi dveh držav.

NEW YORK/MADRID/ABU DABI/DOHA - Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je imenoval neodvisno komisijo, ki bo ocenila delo agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) in odziv na obtožbe proti več njenim uslužbencem, da so sodelovali v napadih Hamasa na Izrael. Komisijo bo vodila nekdanja francoska zunanja ministrica Catherine Colonna v sodelovanju s tremi raziskovalnimi inštituti na Švedskem, Norveškem in Danskem.

BRUSELJ - Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je posvaril pred ustavitvijo financiranja agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA), ki se sooča z obtožbami, da so njeni sodelavci sodelovali v napadih Hamasa na Izrael. Ukinitev sredstev UNRWA bi bila nesorazmerna in nevarna in bi ogrozila več sto tisoč življenj, je opozoril. Španija je medtem napovedala dodatna sredstva za UNRWA, ki ji je več držav odtegnilo podporo.

BUDIMPEŠTA - Vladajoča stranka Fidesz madžarskega premierja Viktorja Orbana je bojkotirala izredno zasedanje madžarskega parlamenta, ki so ga sklicali na zahtevo opozicije, da bi po mesecih odlašanja glasovali o pristopu Švedske k zvezi Nato. Zaradi nesklepčnosti so zasedanje prekinili. Madžarska vlada potrditev švedskega vstopa v Nato pogojuje s prihodom švedskega premierja Ulfa Kristerssona v Budimpešto na pogovore z Orbanom. Parlament naj bi se znova sestal 26. februarja.

BRUSELJ - Evropska agencija za zunanjo in obalno stražo (Frontex) je po oceni Evropske komisije kljub velikim izzivom v zadnjih letih močno prispevala k okrepitvi upravljanja zunanjih meja EU, pri čemer pa je v celoti spoštovala temeljne pravice. Frontex je bil sicer v minulih letih večkrat tarča obtožb, da je sodeloval pri nezakonitem zavračanju migrantov.

BEOGRAD - Pred beograjskim sodiščem, ki je v petek štiri nekdanje pripadnike srbske obveščevalne službe oprostilo vpletenosti v umor znanega srbskega novinarja in urednika Slavka Ćuruvije leta 1999, je potekal protestni shod, ki se ga je udeležilo več sto ljudi. Množica je simbolično molčala 25 minut za 25 let čakanja na pravico. Protest je sklicalo več srbskih novinarskih in medijskih društev ter sindikatov.

SARAJEVO - Na sodišču BiH se je začelo sojenje predsedniku entitete BiH Republike Srbske Miloradu Dodiku zaradi nepriznavanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH. Začetek sojenja so zaradi različnih zahtev in pritožb Dodikove obrambe doslej že večkrat preložili, tokratnim zahtevam obrambe pa sodišče ni ugodilo. Poleg Dodika zaradi istih kršitev sodijo tudi direktorju uradnega lista entitete Milošu Lukiću, procesa pa bosta potekala ločeno.

SARAJEVO - Številni prebivalci Sarajeva so se s polaganjem cvetja, molitvami in minuto molka spomnili pokola na tržnici Markale v središču mesta pred 30 leti, kjer je 5. februarja leta 1994 zaradi minometne granate srbskih sil umrlo 68 ljudi, več kot 140 ljudi pa je bilo huje ranjenih. Spominske slovesnosti so se udeležile družine žrtev in predtavniki vseh ravni oblasti, med njimi člana predsedstva BiH Željko Komšić in Denis Bećirović.

BELFAST - Nova severnoirska vlada je pozvala London k okrepitvi financiranja, saj da dogovorjeni paket v višini 3,3 milijarde funtov ne bo omogočil dolgoročne rešitve za zahteve javnih uslužbencev. Nova premierka Michelle O'Neill je o tem govorila tudi z britanskim premierjem Rishijem Sunakom, ki se je mudil na obisku v Belfastu. Severno Irsko je obiskal tudi irski premier Leo Varadkar, ki je obljubil finančno podporo Dublina.

VALPARAISO - V Čilu se je začelo dvodnevno žalovanje za žrtvami gozdnih požarov, ki so opustošili osrednji del države, in po najnovejših podatkih zahtevali najmanj 122 življenj. Reševalci medtem nadaljujejo iskanje številnih pogrešanih. Najbolj prizadeta je obalna regija Valparaiso. Večina smrtnih žrtev je iz mesta Vina del Mar, kjer pogrešajo še 370 ljudi. Skupno je pogorelo skoraj 26.000 hektarjev površin v osrednjih in južnih regijah Čila.

LOS ANGELES - V Kaliforniji so v nedeljo zaradi hudega neurja razglasili izredne razmere za osem okrožij v osrednjem delu in na jugu zvezne države, med njimi za Los Angeles. Zaradi obilnih deževnih in snežnih padavin ter močnega vetra je več kot pol milijona gospodinjstev brez elektrike.

BERLIN - Letališko osebje nemškega prevoznika Lufthansa je za sredo napovedalo stavko. Kot je pojasnil sindikat Verdi, bodo stavkali na letališčih v Frankfurtu, Münchnu, Hamburgu, Berlinu in Düsseldorfu. Gre za odgovor na pogajanja o plačah za celotno skupino Lufthansa, ki zajema okoli 25.000 zaposlenih na letališčih.