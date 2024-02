ZDA z novimi napadi proti hutijevcem

Sana/Washington, 5. februarja - Ameriške sile so v nedeljo izvedle nov zračni napad na položaje hutijevcev, v katerem so uničile pet vodenih raket. Z najmanj štirimi so hutijevci po navedbah ZDA nameravali napasti ladje v Rdečem morju. Napad se je zgodil na območju, ki je pod nadzorom jemenskih upornikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.