Kolegij predsednice SD Fajon danes o aktualnih zadevah stranke

Ljubljana, 4. februarja - Tekom dne se je sestal kolegij predsednice SD Tanje Fajon, na katerem je bilo govora o aktualnih zadevah stranke in vsebinskih vprašanjih, ki bodo v DZ in na vladi v prihodnjem tednu, so sporočili iz SD. Stranko sicer zadnje dni najbolj zaposluje afera o domnevno spornem nakupu stavbe za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani.