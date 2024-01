Fajon za Odmeve in 24ur zvečer: Če premier ne bo sledil odločitvi SD, smo lahko v resni zagati

Ljubljana, 31. januarja - V SD od premierja Roberta Goloba pričakujejo, da bo sledil odločitvi stranke, ki ne zaupa več pravosodni ministrici Dominiki Švarc Pipan, je predsednica SD in zunanja ministrica Tanja Fajon danes dejala za večerni oddaji na TVS in POP TV. "Sicer smo lahko v resni zagati in se bomo morali v koaliciji pogovoriti, kako naprej," je opozorila.