Na Poetry Expo 2024 sodeluje več kot 90 organizacij

Ljubljana, 3. februarja - Svetovni digitalni sejem poezije, ki ga organizira evropska platforma Versopolis in je v celoti posvečen poeziji, človeški ustvarjalnosti in literaturi, je ponovno odprl svoja vrata. Na letošnjem Poetry Expo sodeluje več kot 90 organizacij, so danes sporočili iz Beletrininega mednarodnega projekta evropske pesniške platforme Versopolis.