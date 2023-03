Versopolisov digitalni sejem Poetry Expo obiskalo 142.000 ljubiteljev poezije

Ljubljana, 15. marca - Digitalni sejem poezije Poetry Expo 2023, ki ga je organizirala pesniška platforma Versopolis pod okriljem Beletrine, je obiskalo 142.000 ljudi z vsega sveta. Ti so v času sejma več kot 20.000-krat obiskali spletno mesto projekta. Največ jih je bilo iz ZDA, Slovenije, Velike Britanije, Nemčije, Grčije, Belgije in Italije, so sporočili z Beletrine.