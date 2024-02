Pregled - svet, 2. 2. (petek)

HAAG - Meddržavno sodišče (ICJ) je potrdilo svojo pristojnost odločanja v večjem delu ukrajinske tožbe proti Rusiji zaradi kršitev konvencije ZN o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida, ki jo je Ukrajina vložila kmalu po začetku ruske invazije leta 2022. Že takrat je sodišče Rusiji odredilo ustavitev vojaških operacij do končne odločitve sodišča.

KIJEV/PARIZ - V ruskem napadu na ukrajinsko regijo Dnipropetrovsk je bila poškodovana energetska infrastruktura, brez elektrike je ostalo več kot 40.000 ljudi. V Hersonu pa sta bila v ruskem napadu ubita dva francoska humanitarna delavca. Napad sta obsodila tako ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski kot njegov francoski kolega Emmanuel Macron.

GAZA - Izrael je napovedal razširitev operacij na skrajni jug Gaze, na območje Rafe, kjer je nastanjenih več kot milijon Palestincev, zaradi česar je več predstavnikov ZN izrazilo zaskrbljenost. Unicef je objavil, da je v enklavi brez staršev oz. spremstva ostalo 17.000 palestinskih otrok in mladostnikov. Katar je medtem sporočil, da je gibanje Hamas posredovalo prvo potrditev predloga za premirje iz Pariza.

BRUSELJ - Belgijske oblasti so izraelsko veleposlanico v Bruslju Idit Rosenzweig-Abu poklicale na zagovor, ker je izraelska vojska v sredo bombardirala prostore belgijske razvojne agencije Enabel v Gazi. Belgijski ministrici za zunanje zadeve in za razvojno sodelovanje sta dejanja izraelskih sil označili za nesprejemljivo kršitev mednarodnega prava.

BRUSELJ - Države EU so uradno potrdile akt o umetni inteligenci, ki vsebuje pravila za njeno uporabo v uniji. Akt mora zdaj uradno sprejeti še Evropski parlament, glasovanje bo predvidoma potekalo marca ali aprila. Vendar akt ne bo začel veljati takoj. Nekatera pravila se bodo začela uporabljati v roku šestih mesecev, drugi elementi akta pa dve leti pozneje.

BEOGRAD - Pritožbeno sodišče je štiri nekdanje pripadnike srbske obveščevalne službe oprostilo vpletenosti v umor znanega srbskega novinarja in urednika Slavka Ćuruvije leta 1999. Presodilo je, da ni bilo dokazov, ki bi nedvoumno dokazali obtožbe.

BERLIN - Nemški parlament je po večtedenski zamudi sprejel proračun za letošnje leto. Ta predvideva izdatke v višini 476,8 milijarde evrov, ohranja t. i. dolžniško zavoro in zadolževanje v višini 39 milijard evrov.

TEHERAN - Iranski predsednik Ebrahim Raisi je posvaril ZDA, da se bo Teheran odločno odzval na vsakršno ustrahovanje, ponovil pa, da Iran ne bo začel vojne. S tem se je odzval na napovedi povračilnih ukrepov po napadu na vojaško bazo v Jordaniji, v katerem so umrli trije ameriški vojaki in za katerega ZDA obtožujejo skupine, povezane z Iranom.

BEOGRAD - Srbski predsednik Aleksandar Vučić je dan po prepovedi plačil s srbskimi dinarji na Kosovu tamkajšnjim Srbom zagotovil, da ne bodo oškodovani. Napovedal je, da bo zaradi ukinitve plačilnega prometa s Srbijo v ponedeljek zahteval sklic nujnega zasedanja Varnostnega sveta Združenih narodov o razmerah na Kosovu.

BRATISLAVA - Na Slovaškem se je v četrtek zvečer znova zbralo več tisoč ljudi na domnevno največjih protestih proti vladi Roberta Fica od njenega nastopa oktobra lani. V Bratislavi se je zbralo okoli 30.000 ljudi, po še več tisoč pa v 30 drugih mestih po državi. K protestom so pozvale opozicijske stranke, ki predvsem opozarjajo na sporen predlog pravosodne reforme.

NAIROBI - V prestolnici Kenije je v četrtek pozno zvečer po eksploziji plina izbruhnil obsežen požar. Po zadnjih podatkih so umrli najmanj trije ljudje, ranjenih pa je okoli 270, ki so jih prepeljali v različne bolnišnice v Nairobiju. Natančen vzrok eksplozije še ni znan.

PJONGJANG - Severna Koreja je po navedbah Seula izstrelila nove vodene rakete. Južnokorejska vojska je zaznala, da je bilo več izstreljenih z zahodne obale Severne Koreje, zaradi česar je vojska okrepila nadzor in je v tesnem stiku z ZDA. To je bila že četrta izstrelitev raket letos.

RIM - Svetovna pridelava žit bo leta 2023 dosegla rekordnih 2836 milijonov ton, kar je 1,2 odstotka več kot leta 2022, je v najnovejšem poročilu o ponudbi in povpraševanju po žitih napovedala Organizacija ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO). Navzgor popravljena ocena naj bi bila posledica boljšega pridelka koruze v več večjih državah proizvajalkah.

MILANO - Državni sekretar na italijanskem ministrstvu za kulturo Vittorio Sgarbi je odstopil, potem ko je tožilstvo minuli mesec uvedlo preiskavo o tem, ali je bila slika, ki naj bi bila v lasti Sgarbija in naj bi bila delo umetnika iz 17. stoletja Rutilia Manettija, ukradena ter spremenjena, da bi prikrili njen izvor.

LONDON - Sodišče je zavrglo obtožbe proti švedski okoljski aktivistki Greti Thunberg zaradi kršenja javnega reda in miru ter upiranja organom pregona na lanskem protestu ob forumu energetskega sektorja v Londonu. Pogoji, ki jih je policija postavila demonstrantom, naj bi bili "tako nejasni, da so bili nezakoniti", zato njihovo neupoštevanje ni bilo kaznivo dejanje.

WASHINGTON - Po propadu pogajanj o avtorskih nadomestilih med glasbeno založbo Universal Music Group in spletnim družbenim omrežjem za deljenje videoposnetkov TikTok na slednjem od četrtka ni več mogoče slišati glasbe Taylor Swift, The Weeknda, The Beatles in drugih izvajalcev, za katere ima licenco omenjena glasbena založba.