Pregled - šport, 2. 2. (petek)

Ljubljana, 2. februarja - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v petek, 2. februarja.

GUANGZHOU - Slovenska moška teniška reprezentanca ni najbolje začela boja za obstanek v drugi svetovni skupini Davisovega pokala. Kitajci po prvih dveh posamičnih obračunih vodijo z 2:0. Tako Matic Križnik kot Sebastian Dominko sta izgubila svoja dvoboja. Reprezentančni boj na trdi podlagi za obstanek se bo končal jutri.

LJUBLJANA - Mednarodna rokometna zveza IHF je sporočila, da bo kvalifikacijski turnir za letošnje olimpijske igre v Parizu, na katerem bo igrala tudi slovenska moška reprezentanca, med 14. in 17. marcem gostil španski Granollers. Ob Sloveniji bodo na turnirju še Španija, Brazilija in Bahrajn. Na OI vodita prvi dve mesti.

BELJAK - Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 46. kroga lige ICEHL v Beljaku po podaljšku izgubili z ekipo VSV z 2:3 (0:1, 1:0, 1:1, 0:1).

LJUBLJANA - Mirko Vičević, ki je lani prevzel vodenje slovenske vaterpolske reprezentance, bo izbrano vrsto vodil še cel naslednji olimpijski cikel do Los Angelesa 2028, so danes potrdili na Vaterpolski zvezi Slovenije. Slovenija je letos na evropskem prvenstvu na Hrvaškem pod njegovim vodstvom dosegla eno zmago in na koncu zasedla 14. mesto.

VALENCIA - Italijan Jonathan Milan (Lidl-Trek) je zmagovalec tretje etape kolesarske dirke po Valencii od San Vicente del Raspeiga do Orihuele (161,3 km). Edini slovenski predstavnik Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) po zmagi v četrtek tokrat ni bil v ospredju, a je obdržal drugo mesto v skupnem seštevku.

ABIDJAN - Nogometaši Nigerije so se kot prvi uvrstili v polfinale afriškega prvenstva v Slonokoščeni obali. Nigerijci so v prvem četrtfinalu premagali Angolo z 1:0. V sredinem polfinalu se bodo merili z zmagovalcem sobotne tekme med Zelenortskimi toki in Južnoafriško republiko.

DOHA - Jordanska nogometna reprezentanca si je kot prva priigrala polfinale azijskega prvenstva v Katarju. V Al Rajanu so Jordanci z 1:0 izločili Tadžikistan. V polfinalu se bo Jordanija v torek merila z Južno Korejo, ki je v Al Vakri po podaljšku z 2:1 premagala Avstralijo.

LOS ANGELES - Todd McLellan ni več trener hokejistov Los Angeles Kings v ligi NHL, so danes sporočili na spletni strani lige. Začasno ga bo zamenjal dosedanji pomočnik Jim Hiller. Kralji, moštvo slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja, so pred premorom za tekmo zvezd ta konec tedna na četrtem mestu pacifiške skupine in za zdaj še imajo v rokah vozovnico za končnico, a so v koledarskem letu 2024 dosegli le tri zmage ob 12 porazih.

ZÜRICH - Hokejisti iz najmočnejše lige na svetu NHL bodo lahko nastopili na olimpijskih igrah v Cortini in Milanu leta 2026, je danes sporočila krovna mednarodna zveza IIHF. Dogovor med IIHF, ligo NHL in sindikatom igralcev NHLPA vključuje tudi nastope na igrah leta 2030. Doslej so tekmovanje v NHL zaradi OI nazadnje prekinili leta 2014 za igre v Sočiju.