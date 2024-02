Na festivalu kratkega filma v Clermont-Ferrandu ponovno tudi slovenski filmi

Clermont-Ferrand, 2. februarja - V pregledni program 45. mednarodnega festivala kratkega filma v francoskem Clermont-Ferrandu sta se uvrstila filma Babičino seksualno življenje režiserke Urške Djukić in Sestre režiserke Kukle. Slovenski filmi se med drugim predstavljajo tudi na filmski tržnici, so danes sporočili iz Slovenskega filmskega centra (SFC).

Babičino seksualno življenje, prejemnik nagrade Evropske filmske akademije za najboljši kratki film leta 2022 in francoskega cezarja za najboljši animirani film 2023, so uvrstili v program Panorama, ki predstavlja novo generacijo talentiranih režiserk.

Sestre so uvrščene v program Retrospektiva, ki gledalcu omogoča vstop v svet junaških žensk iz vsega sveta. Sestre so najbolj nagradili ravno francoski festivali, med njimi najpomembnejši v Clermont-Ferrandu, kje je film leta 2021 prejel grand prix za najboljši film v mednarodnem programu in festival Premiers Plans Angers, ki je filmu podelil nagrado občinstva.

Letos so v žirijo mednarodnega tekmovalnega programa povabili tudi Kuklo, ki bo o najboljših filmih odločala še s tremi filmskimi ustvarjalkami: režiserko, producentko in novinarko Jihan el Tahri, animatorko in režiserka animiranih filmov Kim Keukeleire ter režiserko, producentko in igralko Irene Moray.

V sklopu festivala se bo od 5. do 8. februarja odvila tudi filmska tržnica kratkih filmov, na kateri imajo slovenski kratki filmi svojo enajsto zaporedno predstavitev. Filmska tržnica predstavlja različne segmente ustvarjanja kratkega filma, med njimi je tudi dogodek Euro Connection, osrednja platforma za koprodukcije kratkih filmov. Med 12 izbranih projektov se je uvrstil slovenski kratki filmski projekt (Od) postajanje režiserke Ivane Vogrinc Vidali, producentska hiša je Temporama.

Film pripoveduje o Miri in njeni zvesti psički Borki, ki živita mirno in odmaknjeno življenje na podeželju, dokler nista neke noči priča pretresljivemu dogodku. Potem ko posredujeta pri spolnem napadu sredi gozda blizu njune hiše, sta se primorani soočiti s posledicami. Mira se poda na transformativno potovanje skozi zapleteno zgradbo pravosodnega sistema, dokler se meje med človeštvom in naravo nepreklicno ne zabrišejo.

Tudi letos se na glavnem svetovnem sejmu kratkega filma skupaj petič predstavljajo tri države: Češka, Slovaška, Slovenija, pod skupno promocijsko znamko CEC (Central European Cinema). Vse tri države pa ob promociji poglabljajo tudi svoje sodelovanje pri produkciji filmov in ustvarjajo nove povezave na področju animacije. Nosilci predstavitve so Češki filmski center, Slovaški avdiovizualni inštitut in Slovenski filmski center.

Mednarodni festival kratkega filma v Clermont-Ferrandu se je začel danes in bo potekal do 10. februarja. Vse slovenske filme, ki se predstavljajo v Clermont-Ferrandu, je podprl SFC.