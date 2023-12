Kukla posnela celovečerni prvenec Fantasy

Ljubljana, 11. decembra - Režiserka Kukla, ki je nase opozorila s kratkim filmom Sestre, je minuli konec tedna v Ljubljani zaključila snemanje svojega celovečernega prvenca Fantasy. Tudi v njem so nastopile igralke Sarah Al Saleh, Mia Skrbinac in Mina Milovanović, ki so z režiserko sodelovale pri kratkem filmu, pridružila se jim je še Alina Juhart.