Večer o nepravilnostih v mariborskem podjetju Cutting Edge (2. 2.)

Maribor, 1. februarja - Nina Ambrož v komentarju Rezanje piše o nepravilnostih v mariborskem podjetju Cutting Edge. Avtorica poudarja, da so šivilje, zaposlene v podjetju, dobivale lekcije o tem, da naj molčijo in se za socialno varnost bojijo, medtem ko so se na direktorskih mestih menjavala slovenska in tuja imena, brez kakšnih markantnih strokovnih referenc.