Demokracija o interpelacijah dveh ministric (1. 2.)

Ljubljana, 1. februarja - Metod Berlec v komentarju Katastrofalne ministrice in diletantski predsednik vlade piše o interpelacijah ministric Emilije Stojmenove Duh in Dominike Švarc Pipan. Avtor meni, da je v vladi vrsta ministric, ki so zrele za odstop. Še najbolj pa je tak Robert Golob, ki funkciji predsednika vlade niti približno ni dorasel, opozarja.