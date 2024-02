V Bruslju prizadevanja za dogovor sedemindvajseterice glede pomoči Ukrajini

Bruselj, 1. februarja - Voditelji držav članic EU so se pred današnjim izrednim zasedanjem v Bruslju večinoma strinjali, da je treba doseči dogovor glede nadaljnje pomoči Ukrajini v okviru revizije dolgoročnega proračuna EU, do česar je še vedno zadržan madžarski premier Viktor Orban. Medtem so potekala še zadnja posvetovanja, da bi našli rešitev skupaj z Madžarsko.