Iran posvaril ZDA pred grožnjami

Teheran, 31. januarja - Iran je danes posvaril ZDA, naj ne grozijo Teheranu, potem ko je Washington sporočil, da je sprejel odločitev glede odgovora na napad v Jordaniji, v katerem so bili v nedeljo ubiti trije ameriški vojaki. V Teheranu so zagotovili, da se na grožnje znajo odzvati odločno in nemudoma, poroča francoska tiskovna agencija AFP.