Evropski poslanci pozivajo k okrepitvi EU v boju proti raku

Strasbourg, 15. februarja - Evropski poslanci so danes na mednarodni dan boja proti otroškemu raku pozvali k okrepitvi vloge Evropske unije v boju proti raku, ki je drugi najpogostejši vzrok smrti v povezavi. Pri tem so izpostavili pomen dobre preventive, hitrega odkrivanja, učinkovitega zdravljenja in podpore preživelih v vseh državah članicah.