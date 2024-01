Ministrstvo: Glede na problematiko plač v pravosodju padec na lestvici zaznave korupcije ni nepričakovan

Ljubljana, 31. januarja - Položaj in neodvisnost sodstva in tožilstva vplivata tudi na pregon korupcijskih kaznivih dejanj, zato glede na problematiko plač v sodstvu in na tožilstvu padec Slovenije na lestvici zaznave korupcije sicer ni nepričakovan, so za STA navedli na ministrstvu za pravosodje. Napovedali so nadaljnja prizadevanja za ustrezno ureditev plač.