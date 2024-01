Odnosi med Zelenskim in vrhovnim poveljnikom ukrajinskih sil se znova zaostrujejo

Kijev, 31. januarja - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je vrhovnega poveljnika ukrajinskih sil Valerija Zalužnega v ponedeljek pozval k odstopu, so poročali tuji mediji. Zalužni, ki je v Ukrajini zelo priljubljen, je odstop zavrnil. Gre za nadaljevanje napetosti med političnim in vojaškim vrhom v Kijevu, kjer so poročanje o pozivu k odstopu zanikali.