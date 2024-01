Rusija in Ukrajina znova izvajali medsebojne napade z droni

Kijev, 31. januarja - V delu regije Doneck na vzhodu Ukrajine, ki je pod ruskim nadzorom, sta bila po navedbah tamkajšnjih proruskih oblasti v ukrajinskem napadu z droni ubita dva civilista, poročajo tuje tiskovne agencije. O napadih ruskih dronov in raket so na drugi strani poročali tudi iz območij na jugu in vzhodu Ukrajine, smrtnih žrtev ni bilo.