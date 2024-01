Pregled - šport, 30. 1. (torek)

LJUBLJANA - Po 6., zadnjem krogu drugega dela državnega prvenstva sta znana oba udeleženca velikega finala. SŽ Olimpiji, ki je imela prvo mesto po drugem delu že zagotovljeno, so se pridružil še igralci Sija Acronija Jesenic. Ljubljančani so v derbiju po kazenskih strelih izgubili z Jeseničani s 4:5, Celjani so ugnali Triglav s 4:2.

LJUBLJANA - V finalu pokalnega tekmovanja bodo igrale košarkarice Ilirije in Cinkarne Celje. Ljubljančanke so bile v seštevku dveh tekem za dve točki boljši od Ježice, serijske prvakinje iz Celja pa so prepričljivo izločile Triglav. Cinkarna Celje se bo v finalu 16. februarja na Kodeljevem potegovala za osemnajsti naslov in petega v nizu, Ilirijanke pa bodo četrtič v zgodovini igrale v finalu. 1997 so izgubile z Ježico, 2006 in 2019 pa proti Celju.

OSTRAVA - Tina Šutej, druga najboljša slovenska športnica lanskega leta, je na dvoranskem atletskem mitingu v Ostravi na Češkem z zmago odprla svojo letošnjo zimsko sezono. V skoku s palico je preskočila 4,73 metra. S tem je napovedala novo izjemno sezono, ki se bo v začetku marca končala na dvoranskem svetovnem prvenstvu v Glasgowu.

KRONPLATZ - Švicarka Lara Gut-Behrami je ubranila mesto vodilne po prvi vožnji za prvo zmago na tekmi v veleslalomu za svetovni pokal na Kronplatzu. Alice Robinson iz Nove Zelandije in Švedinja Sara Hector sta si razdelili drugo mesto, njun zaostanek je znašal 1,09 sekunde. Edina slovenska finalistka Ana Bucik je tekmo končala na 15. mestu (+2,71).

DALLAS - Ekipa Dallas Mavericks je v severnoameriški ligi NBA doma premagala Orlando Magic s 131:129. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je vodil zmagovito domačo zasedbo s 45 točkami, 15 podajami in devetimi skoki v 43 minutah igre.