Hamas preučuje predlog za novo prekinitev ognja v Gazi

Gaza, 30. januarja - Vodja palestinskega islamističnega gibanja Hamas Ismail Hanija je danes potrdil, da je gibanje prejelo predlog za novo prekinitev ognja v Gazi, ki so jim ga posredovali po srečanju predstavnikov ZDA, Izraela, Katarja in Egipta v Parizu konec tedna. Kot je dejal, Hamas predlog preučuje in pripravlja odgovor nanj, poročajo tuje tiskovne agencije.