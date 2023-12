Mariborski mestni svet znova izglasoval odvzem ustanoviteljskih pravic županu v holdingu

Maribor, 21. decembra - Mariborski mestni svetniki so danes ponovno izglasovali odvzem ustanoviteljskih pravic županu v javnem holdingu, čeprav ta še vedno vztraja, da je to nezakonito. Potrdili so tudi predlog novega modela financiranja skrbi za zapuščene živali ter dokument identifikacije investicijskega projekta izgradnje nove zdravstvene postaje Tezno.