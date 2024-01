Šefic pogovore o preselitvah nadaljeval v Mozirju, Nazarjah in Rečici ob Savinji

Rečica ob Savinji, 30. januarja - Sodelavci službe vlade za obnovo po poplavah in plazovih na čelu z vodjo službe Boštjanom Šeficem so danes v Mozirju, Nazarjah in Rečici ob Savinji nadaljevali individualne pogovore z lastniki objektov, predvidenimi za morebitno odstranitev. Šefic je v izjavi za medije ocenil, da so bili vsi pogovori zelo odprti in konstruktivni.