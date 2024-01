Šefic v Gornjem Gradu z vsemi lastniki stanovanjskih objektov na seznamu za preselitev

Gornji Grad, 23. januarja - Povabilu službe vlade za obnovo po poplavah in plazovih se je danes odzvalo vseh 27 lastnikov stanovanjskih objektov iz Gornjega Grada, ki so na seznamu za preselitev. Kot je povedal državni sekretar Boštjan Šefic, so bili pogovori konstruktivni in konkretni. Vladna služba je po njegovih besedah prejela vse potrebne informacije za nadaljnje ukrepe.