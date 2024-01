Ponujene pogodbe novinarjem Panorame po mnenju ZNP v nasprotju z zakonodajo, po mnenju RTVS v skladu s potrebami

Ljubljana, 30. januarja - Združenje novinarjev in publicistov (ZNP) poziva vodstvo Radiotelevizije Slovenija (RTVS), naj prekine ravnanje z novinarji ukinjene oddaje Panorama, ki ga vidijo kot "pogrom". Predlaganje novih pogodb o zaposlitvi je po njihovem mnenju v nasprotju z zakonodajo. Na RTVS pa so pojasnili, da so pogodbe v skladu s potrebami na Televiziji Slovenija.