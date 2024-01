Vodstvo RTVS sodelavcem Panorame v podpis ponudilo nove pogodbe za novo delovno mesto

Ljubljana, 25. januarja - Vodstvo Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je sodelavcem oddaje Panorama, ki so bili z novim letom zaradi ukinitve oddaje na čakanju na delo doma, še pred iztekom odredbe o začasni napotitvi na čakanje v podpis ponudilo nove pogodbe za nova delovna mesta. Ta so v skladu s trenutnimi potrebami delovnih procesov znotraj TVS, so sporočili.