Maljevac: V VDC bo dodatno vključenih približno sto oseb

Ljubljana, 29. januarja - Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je po sestankih ministrstva s predstavniki skupnosti varstveno-delovnih centrov (VDC) in direktorji VDC tudi v DZ zagotovil, da sredstva za delo VDC niso ogrožena. V to obliko varstva bo predvidoma vključenih celo približno sto dodatnih oseb, za to so načrtovani dodatni trije milijoni evrov, je dejal.