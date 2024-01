Ministrstvo dalo predstavnikom skupnosti VDC zagotovila o sredstvih za nemoteno delo

Ljubljana, 15. januarja - Ministrstvo za solidarno prihodnost je predstavnikom Skupnosti varstveno-delovnih centrov (VDC) Slovenije na sestanku zagotovilo, da so sredstva za nemoteno delo centrov zagotovljena, so navedli za STA. V skupnosti pa so ocenili, da jih ministrstvo razume, tako da so s sestankom zadovoljni, je za STA povedala predsednica skupnosti Jasmina Breznik.