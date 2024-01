Kijev ob obisku Szijjarta pozdravil konstruktivne pogovore z Budimpešto

Užgorod, 29. januarja - Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba je ob današnjem srečanju z madžarskim kolegom Petrom Szijjartom v mestu Užgorod na skrajnem zahodu Ukrajine pozdravil konstruktivne pogovore med Kijevom in Budimpešto. Kot je dejal, so bili pogovori s Szijjartom odkriti in iskreni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.