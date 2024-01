V EU dokončna potrditev strožjih pravil glede fluoriranih plinov in ozonu škodljivih snovi

Bruselj, 29. januarja - S potrditvijo Sveta EU se je danes zaključil zakonodajni postopek sprejemanja dveh uredb, ki prinašata strožja pravila o uporabi fluoriranih plinov in ozonu škodljivih snovi. Po navedbah Evropske komisije gre za pomemben korak k doseganju podnebnih ciljev EU za leto 2030 in podnebne nevtralnosti do leta 2050.