EU z dogovorom o prepovedi fluoriranih plinov do leta 2050

Bruselj, 5. oktobra - Pogajalci Sveta EU in Evropskega parlamenta so danes dosegli dogovor, po katerem bo do leta 2050 prepovedana uporaba močnih toplogrednih plinov, ki se jih uporablja v napravah, kot so hladilniki, klimatske naprave in toplotne črpalke. Gre za fluorirane pline, ki jih je okoljska organizacija Greenpeace opisala kot najhujše toplogredne pline.