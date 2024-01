Združenje občin vlado poziva k razmisleku o dvigu povprečnine za to leto

Ljubljana, 29. januarja - Župani Podravske, Pomurske, Spodnjeposavske, Zasavske, Jugovzhodne in Osrednjeslovenske regije so na regijskem srečanju Združenja občin Slovenije vlado pozvali, naj razmisli o dvigu povprečnine za to leto. Pozivajo tudi k aktivni vključitvi občin pri nastajanju plačnega sistema ter k nadaljevanju aktivnosti na področju vzpostavitve pokrajin.