Ukrajina med inšpekcijo vojaške opreme zaznala več kršitev

Kijev, 29. januarja - Po več pritožbah ukrajinskih vojakov glede pomanjkljivosti pri opremi in zalogah je ukrajinski obrambni minister Rustem Umerov v nedeljo priznal, da so se zgodile napake in kršitve, kar je pokazala nenapovedana inšpekcija. Med drugim je izginilo za več kot 1,2 milijona evrov hrane, poroča nemška tiskovna agencija dpa.