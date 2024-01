Parkirna mesta in garaže v Zagrebu vsako leto za okoli petino dražji

Zagreb, 29. januarja - Cene parkirnih mest in garaž v delih Zagreba so v zadnjih letih rasle za okoli 20 odstotkov letno in dosegajo izjemno visoke ravni, opozarjajo v hrvaškem združenju delodajalcev in med nepremičninskimi strokovnjaki. Opozorila gredo tudi v smer, da eno parkirno mesto na stanovanje, kar je bil standard doslej, ni dovolj, piše Forbes Hrvaška.