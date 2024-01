Izrael pariške pogovore o prekinitvi ognja v Gazi označil za konstruktivne

Gaza/Pariz, 29. januarja - Izrael je pogovore v Parizu o morebitni novi prekinitvi ognja v Gazi in izpustitvi talcev v nedeljo označil za konstruktivne. Pogovore, na katerih so sodelovali predstavniki ZDA, Izraela, Katarja in Egipta, se bodo predvidoma nadaljevali ta teden, poroča nemška tiskovna agencija dpa.