Peking pogovore z varnostnim svetovalcem ZDA označil za plodne

Peking, 27. januarja - Pogovori med kitajskim zunanjim ministrom Wang Yijem in varnostnim svetovalcem ZDA Jakeom Sullivanom v Bangkoku so bili odkriti, vsebinski in plodni, so danes sporočili iz Pekinga. Med temami dvodnevnih pogovorov je bil tudi Tajvan, kjer so 13. januarja potekale volitve. Bela hiša je medtem napovedala pogovor med predsednikoma ZDA in Kitajske.