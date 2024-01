Pregled - šport, 26. 1. (petek)

BERLIN - Slovenska moška rokometna reprezentanca je končala nastope na evropskem prvenstvu v Nemčiji na šestem mestu, kar po mnenju selektorja Uroša Zormana pomeni veliko naložbo za prihodnost. Prihodnost, ki se začne že marca z glavnim ciljem leta 2024 - s kvalifikacijami za olimpijske igre v Parizu. Francija je na prvi polfinalni tekmi po podaljšku premagala Švedsko s 34:30, Danska pa je bila na drugi tekmi boljša od Nemčije z 29:26.

BAD MITTERNDORF - Slovenski smučarski skakalec Timi Zajc je na svetovnem prvenstvu v poletih na Kulmu po dveh serijah od štirih zanesljivo na prvem mestu. Zajc, ki brani srebrno kolajno iz Vikersunda 2022, ima pred najbližjim zasledovalcem, domačinom Stefanom Kraftom, 12,3 točke naskoka. V igri za kolajne je še en Slovenec. Lovro Kos je po polovici tekme na petem mestu. Domen Prevc je napredoval na 15. mesto, rekorder kulmske letalnice in svetovni prvak na tej napravi iz leta 2016 Peter Prevc pa je 16.

LJUBNO OB SAVINJI - Smučarska skakalka Nika Prevc še naprej potrjuje dobro formo. Danes je bila prepričljiva v kvalifikacijah na tekmi na Ljubnem ob Savinji, kjer je s skokom, dolgim 87 m, za pet točk in več ugnala konkurenco. Za njo so se uvrstile Avstrijka Jacqueline Seifriedsberger ter Nika Križnar in Nemka Katharina Schmidt, ki sta si razdelili tretje mesto.

CORTINA D'AMPEZZO - Današnji smuk alpskih smučark za svetovni pokal v Cortini d'Ampezzo, ki ga je dobila Avstrijka Stephanie Venier, so zaznamovali tudi padci in napake najboljših. Med njimi je med nastopom padla tudi najboljša smučarka zime, Mikaela Shiffrin. Prve informacije o poškodbi so spodbudne, kolenske vezi Američanke so ostale cele. Ilka Štuhec je bila 21.

MELBOURNE - Italijanski teniški igralec Jannik Sinner je prvi finalist odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu. Četrti nosilec je v polfinalu izločil prvopostavljenega Srba Novaka Đokovića s 6:1, 6:2, 6:7, 6:3. V nedeljskem finalu se bo pomeril s tretjepostavljenim Rusom Danilom Medvedjevom, ki je izločil šestopostavljenega Nemca Alexandra Zvereva s 5:7, 3:6, 7:6, 7:6 in 6:3.

LIVERPOOL - Nemški nogometni strokovnjak Jürgen Klopp je v pogovoru za uradno spletno stran kluba razkril, da bo po koncu sezone zapustil Liverpool, kjer od leta 2015 odpravlja trenersko službo. Nemec bo tako še pet mesecev vodil zasedbo Liverpoola, ki je v igri za različne lovorike še v štirih tekmovanjih.

NEW YORK - Zvezdnik košarkarske ekipe Dallas Mavericks Luka Dončić je bil ponoči že petič po vrsti izbran v ekipo zahoda za tekmo zvezd severnoameriške lige NBA, ki bo 18. februarja v Indianapolisu. Že četrtič pa je bil izbran tudi v prvo peterko.

LJUBLJANA - Telovadca Lucija in Anže Hribar ter ritmičarka Jekaterina Vedenejeva so najboljši športniki leta 2023 po izboru Gimnastične zveze Slovenije. Krovna slovenska zveza je danes na slovesni prireditvi podelila priznanja najuspešnejšim športnikom minulega leta in predstavila reprezentance Slovenije za leto 2024.