Pregled - svet, 26. 1. (petek)

HAAG - Meddržavno sodišče (ICJ) je Izraelu odredilo sprejetje takojšnjih ukrepov za preprečitev genocida in zagotovitev nujno potrebne humanitarne pomoči v Gazi. Južna Afrika je začasne ukrepe sodišča, ki je sprejelo v obravnavo tožbo Južne Afrike proti Izraelu, označila za pomemben mejnik v iskanju pravice za Palestince. Izrael pa je obtožbe glede izvajanja genocidnih dejanj v Gazi označil za nezaslišane. Več držav je odločitev sodišča pozdravilo, EU je sporočila, da pričakuje takojšnjo uresničitev in poudarila, da so odredbe ICJ za pogodbenice zavezujoče.

MONTGOMERY - Ameriška zvezna država Alabama je v četrtek z dušikom usmrtila 58-letnega Kena Smitha. To je bila prva usmrtitev obsojenca na smrt z dušikom, ki jo nasprotniki smrtne kazni opredeljujejo kot nehumano, okrutno in eksperimentalno dejanje. Alabama trdi, da je metoda povsem humana. Celoten postopek je trajal 22 minut. Tako Združeni narodi kot EU so bili kritični do usmrtitve.

GAZA - V mestu Han Junis na jugu Gaze so se glede na sporočilo izraelske vojske nadaljevali intenzivni spopadi. Izrael je tudi napadel več deset ciljev palestinskega islamisitičnega gibanja Hamas ter pri tem po lastnih navedbah ubila številne teroriste. Z napadi na domnevno infrastrukturo Hamasa je izraelska vojska nadaljevala tudi na severu Gaze. Število žrtev na območju Gaze je preseglo 26.000.

SANA - Ameriška vojska je sporočila, da je bojna ladja USS Carney je v Adenskem zalivu sestrelila raketo, ki so jo proti njej usmerili jemenski hutijevski uporniki. Hutijevci se za zdaj na navedbe ZDA niso odzvali, poročil o škodi ali poškodovanih ni bilo.

NEW YORK - Bivši predsednik ZDA Donald Trump je tako kot že v četrtek jezno zapustil sodno dvorano ob koncu postopka v civilni tožbi E. Jean Carroll, ki ga toži zaradi obrekovanja in sedaj namesto uvodnih deset zahteva že 24 milijonov dolarjev odškodnine. Po sklepnih nagovorih odvetnikov obeh strani se je devet članov porote umaknilo za zaprta vrata in bo odločalo o odškodnini.

BERLIN - Nemško zunanje ministrstvo je razkrilo obsežno rusko dezinformacijsko kampanjo, v okviru katere naj bi prek več tisoč lažnih računov na omrežju X poskušali spodbujati nasprotovanje trenutni vladi in spodkopavati nemško podporo Ukrajini. V obdobju med 20. decembrom in 20. januarjem se je pojavilo več kot milijon objav, ki jih je objavilo približno 50.000 lažnih uporabniških računov.

BRATISLAVA - Več tisoč ljudi se je na Slovaškem v četrtek zbralo na protestih proti vladi Roberta Fica in njenem predlogu pravosodne reforme. Opozicija je pozvala k demonstracijam zaradi načrtov vlade, da bi odpravila specializirano državno tožilstvo, ki je med drugim pristojno za preiskovanje primerov korupcije.

PRAGA - Češki parlament je potrdil predlog zakona, ki določa več ukrepov za vzpostavitev strožjega nadzora nad orožjem. Vlada je predlog zakona pripravila še pred decembrskim strelskim napadom na univerzi v Pragi, ki je na Češkem dodatno spodbudil razpravo o nadzoru nad orožjem. Predlog morata sicer potrditi še senat in predsednik države.

NEW YORK - Agencija ZN za palestinske begunce (UNRWA) je odpustila več zaposlenih, potem ko jih je Izrael obtožil vpletenosti v smrtonosni napad islamističnega palestinskega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra lani. Vodja agencije Philippe Lazzarini je sporočil, da so uvedli tudi preiskavo. ZDA so začasno že ustavile dodatno financiranje agencije.

VATIKAN - Papež je dodatno pojasnil nedavno odločitev Vatikana, da dovoli blagoslov istospolnih parov in dejal, da to pomeni, da katoliška cerkev blagoslovi posameznika in ne zveze. V govoru dikasteriju za nauk vere je papež še izpostavil, da za prejem tega blagoslova, ki se izvaja izven liturgičnih obredov, ni potrebna moralna popolnost.

BERLIN/PARIZ - Več kot 300 nemških kmetov se je s traktorji zbralo pred sedeži treh nemških koalicijskih strank in protestiralo proti vladnim načrtom za zmanjšanje subvencij za gorivo. Kmetje so želeli strankam predati seznam zahtev. Francoski premier Gabriel Attal je medtem na srečanju s kmeti napovedal, da bo vlada "naredila konec" naraščajočim cenam dizelskega goriva za uporabo v kmetijstvu.

CANBERRA - Več deset tisoč ljudi je na ulicah številnih avstralskih mest protestiralo ob dnevu Avstralije, ki obeležuje prihod evropskih kolonistov na celino. Nasprotniki praznika ga označujejo kot dan invazije in opominjajo na usodo avstralskih staroselcev, ki da so odtlej že več kot 200 let podvrženi kulturnemu genocidu.

LONDON - Britanskega kralja Karla III. so sprejeli v eno izmed londonskih bolnišnic, kjer je prestal načrtovano operacijo prostate. Britanski mediji so ob sklicevanju na vire poročali, da se po njej dobro počuti. V izjavi Buckinghamske palače se je zahvalil vsem, ki so mu v zadnjem tednu poslali lepe želje, in ugotavljal, da ima njegova diagnoza pozitiven vpliv na ozaveščanje javnosti o zdravju.

WASHINGTON - Helikopter Ingenuity Mars ameriške vesoljske agencije Nasa, ki se je zapisal v zgodovino s prvim poletom z motorjem na drugem planetu, je uradno končal svojo skoraj triletno misijo potem, ko je med zadnjim poletom utrpel poškodbe rotorja, je v četrtek sporočila Nasa.

BAMAKO - Malijska vladajoča hunta je v četrtek sporočila, da odstopa od leta 2015 sprejetega mirovnega sporazuma s tuareškimi separatisti na severu države. Te so sicer že julija 2022 vojaško vlado obtožili opustitve dogovora, ki je ohranjal vsaj delno stabilnost v državi med trajajočo vojno proti islamističnim upornikom.

PEKING - Kitajska je vseh 44 ljudi, ki jih je v ponedeljek na jugozahodu države zasul plaz, razglasile za mrtve. Reševalci so že v četrtek prenehali iskati morebitne preživele, oblasti pa so zagotovile, da bodo okrepile prizadevanja za zgodnje opozarjanje in odzivanje na naravne nesreče.