ZDA začasno zaustavljajo odobritve novih izvoznih terminalov za utekočinjeni zemeljski plin

Washington, 26. januarja - ZDA začasno zaustavljajo odobritve projektov novih izvoznih terminalov za utekočinjeni zemeljski plin (LNG). Kot razlog je administracija predsednika Joeja Bidna navedla potrebo po učinkovitem boju s podnebno krizo in pospešitvi prehoda na obnovljive vire energije. ZDA so največji svetovni izvoznik LNG, bistvene so tudi za oskrbo Evrope s plinom.