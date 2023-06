Okoljske organizacije v projektu CAT pozivajo k takojšnji ustavitvi naložb v nafto in plin

Bonn, 8. junija - V središču letošnjega podnebnega vrha v Združenih arabskih emiratih bi morala biti takojšnja ustavitev novih naložb v nafto in plin ter postopno opuščanje njune proizvodnje, so danes opozorili predstavniki projekta Climate Action Tracker (CAT). Kot so ocenili, se naftni sektor obnaša, kot da je na svetu zlata mrzlica, ne pa podnebna kriza.