Čez hudournik na Fali namestili začasen most

Selnica ob Dravi, 27. januarja - Čez hudournik na Fali so na začetku tega tedna namestili začasen montažni most, ki bo zagotavljal prevoznost ceste v času gradbenih del na tem območju. Na Direkciji RS za infrastrukturo izpostavljajo, da je šlo za izjemno zahteven poseg. Promet bo na most preusmerjen po torkovem komisijskem pregledu.